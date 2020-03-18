 Фуркад встановив унікальне досягнення | Біатлон | Champion.com.ua
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Фуркад встановив унікальне досягнення

Сьогодні 19:10 868 0
Мартену підкорився рекорд Пуаре
Фуркад встановив унікальне досягнення
#Фуркад, #Пуаре

Джерело - sport.ua.

Французький біатлоніст Мартен Фуркад став першим в історії колишнім володарем Кубка світу, якому вдалося виграти останню гонку в кар'єрі.

Про це повідомляє sport.ua.

Ближче інших до досягнення Фуркада підбирався Рафаель Пуаре. Француз в останній гонці в кар'єрі по фотофінішу програв Уле-Ейнару Бйорндалену в 2007 році в мас-старті в Голменколлені.

Нагадаємо, Мартен Фуркад виграв гонку переслідування на заключному етапі Кубка світу в Контіолахті, через 10 років після дебютної перемоги в кар'єрі.

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