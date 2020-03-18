Підгрушна: Я єдина завершила сезон у ТОП-25

Українська біатлоністка Олена Підгрушна задоволена своїм сезоном.

Про це розповіла сама біатлоністка.

"У мене був відмінний сезон, я вважаю, що зробила більше, ніж могла. Коли після чемпіонату світу я спілкувалася зі своїми кардіологами, то ніхто не очікував, що я витримаю це все, буду в такій формі, боротися. І боротися на високому рівні, з лідерами. Як не крути, а я закінчила сезон в ТОП-25, єдиною з українок", - сказала Підгрушна.