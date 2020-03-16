Італійська біатлоністка Доротея Вірер обдумує завершення кар’єри.

Про це розповіла сама біатлоністка.

"Я задоволена своїм сезоном. Я відчувала великий тиск, так що дуже втомилася. Мені просто хотілося зробити все можливе для себе, для Італії. А тепер я піду додому і буду сидіти за гратами. Я не можу нікуди виходити, тому збираюся сидіти на дивані і дивитися телевізор.

Продовження кар’єри? Я не знаю відповіді, прийму рішення навесні. Але коли все працює добре, коли у вас є мотивація і здоров'я, ви не хочете зупинятися", - розповіла Вірер.