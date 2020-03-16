Підгрушна: Я - лузер цього року

Українська біатлоністка прокоментувала про свої помилки

Капітан жіночої збірної України Олена Підгрушна у цьому сезоні зібрала всі помилки, які тільки можна було зробити.

Про це вона заявила в інтерв'ю XSport.

"Сезон, звичайно, неоднозначний. З одного боку, у нас є медаль чемпіонату світу, є медалі чемпіонату Європи, але водночас не кращі виступи на етапах Кубка світу. Досить змазаний цей рік, далеко не все виходило. Я думаю, у кожної з нас є якийсь осад, можна було б сказати - якби не... Ну а я так взагалі лузер цього року, зібрала всі помилки, які тільки можна було зробити (сміється). І коли зараз дивишся протокол, то якби не дискваліфікація в змішаній естафеті в Поклюці, ми б повернули максимальну квоту. Ну, каюсь, приймаю, але нічого змінити не можу, на жаль", - сказала Підгрушна.

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Нагадаємо, Вірер виграла Великий кришталевий глобус.