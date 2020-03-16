У шеститижневої племінниці Фуркада виявили коронавірус

Шеститижнева племінниця колишнього біатлоніста збірної Франції Сімона Фуркада заразилася коронавірусом.

Про це Сімон написав у Twitter.

"Всім псевдоекспертам, які стверджують в соціальних мережах, що COVID-19 є проблемою тільки для літніх людей, хочу сказати, що моя 6-тижнева племінниця, щойно була виписана після триденної госпіталізації через зараження цим вірусом", - написав Фуркад.