У шеститижневої племінниці Фуркада виявили коронавірус

Джерело - Чемпіон.
Шеститижнева племінниця колишнього біатлоніста збірної Франції Сімона Фуркада заразилася коронавірусом.
Про це Сімон написав у Twitter.
"Всім псевдоекспертам, які стверджують в соціальних мережах, що COVID-19 є проблемою тільки для літніх людей, хочу сказати, що моя 6-тижнева племінниця, щойно була виписана після триденної госпіталізації через зараження цим вірусом", - написав Фуркад.
À tous les pseudos experts qui affirment sur les réseaux sociaux que le #COVID19 est uniquement problematique pr les personnes âgées, laissez moi vs dire que ma nièce de 6 semaines vient de sortir de 3 jours d'hospitalisation après avoir attrapé ce virus !!— Simon Fourcade (@SimonFrk2) March 15, 2020
Раніше стало відомо, що його брат, 5-разовий олімпійський чемпіон Мартен Фуркад завершив професійну кар'єру.