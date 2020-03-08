Валентина Семеренко фінішувала дев'ятою у мас-старті

Українська біатлоністка Валентина Семеренко фінішувала в ТОП-10 мас-старту на сьомому етапі Кубка світу з біатлону в чеському Нове Место.

Семеренко стала єдиною українкою, яка вийшла на старт в гонці, оскільки тренери дали відпочити капітану команди Олені Підгрушної. Валя стартувала під 26-м номером, але вже після першої чистої стрільби вийшла в групі лідерів.

На жаль, але в їх числі українка була тільки до кінця другого кола - два промахи відкинули її на 15-е місце. Чистий третя стрільба повернула Семеренко в ТОП-10 і навіть з'явилися шанси мінімум на квіткову церемонію. Але ще один промах на четвертому рубежі остаточно позбавили українку шансів на подіум.

Валя Семеренко на останнє коло вирушила сьомою, але сил на нього не вистачило і вона пропустила фінку Мяккаряйнен і канадку Ландер, добігши до фінішу дев'ятою.

Виграла гонку норвежка Екхоф, яка ще після другої стрільби вийшла одноосібним лідером і в підсумку нікого до себе не підпустила.

Кубок світу з біатлону.

Сьомий етап, Нове Место (Чехія)

Мас-старт, жінки

8 березня

1. Тіріл Екхофф (0+0+0+1) 34:00,8

2. Ханна Еберг (1+0+0+0) +25,3

3. Франциска Пройс (1+0+0+0) +32,4

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9. Валентина Семеренко (0+2+0+1) +1:14,8