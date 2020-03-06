 Тищенко у ТОП-15 мас-старту на Кубку IBU | Біатлон | Champion.com.ua
Мій профіль
Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру у Мексиці
Сьогодні 08:09 1097
У Динамо обурені діями УАФ щодо розголосу справи Бєсєдіна
Сьогодні 13:15 1821 1
Підтримай збірну України на Євро-2020! 4 автобусних фан-тури до Амстердаму та Бухаресту!
Сьогодні 10:06 2374
Збірна України проти Тайваня у Кубку Девіса. Розклад матчів
Сьогодні 09:40 376
Кубок світу: Де дивитися онлайн чоловічий спринт у Нове Место
Сьогодні 09:26 386
Бондаренко пробилась у півфінал парного турніру у Мексиці
Сьогодні 08:44 342
У Москві загинув гросмейстер з Одеси, який зіграв за Росію у матчі проти України
Сьогодні 08:28 4907 12
Семеренко потрапила до ТОП-15 у спринті на сьомому етапі Кубка світу
Вчора 19:46 1713
Стало відомо, за який препарат дискваліфікований Бесєдін
Вчора 17:54 2784 1
Кубок світу з біатлону: розклад, результати, онлайн-трансляції
Вчора 16:38 69212 2
Блоги
Підтримай збірну України на Євро-2020! 4 автобусних фан-тури до Амстердаму та Бухаресту!
Підтримай збірну України на Євро-2020! 4 автобусних фан-тури до Амстердаму та Бухаресту! Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:06 2374
Мілевський виграв Суперкубок і звернувся до Блохіна - Міля
Мілевський виграв Суперкубок і звернувся до Блохіна - Міля Valeriy Ruchka
Вчора 19:59 1561
Воротар Норвіча використав шпаргалку перед серією пенальті проти Тоттенгема
Воротар Норвіча використав шпаргалку перед серією пенальті проти Тоттенгема Valeriy Ruchka
Вчора 19:22 565
Перший універсал світового футболу. Легендарному Безсонову - 62
Перший універсал світового футболу. Легендарному Безсонову - 62 Valeriy Ruchka
Вчора 18:46 898
Про Михайличенка та Блохіна, чемпіонат світу, срібло молодіжного Євро та кінець кар'єри у 28 - Олександр Яценко
Про Михайличенка та Блохіна, чемпіонат світу, срібло молодіжного Євро та кінець кар'єри у 28 - Олександр Яценко Valeriy Ruchka
Вчора 17:55 582
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:28 Футбол Динамо вирушило на матч з Олександрією без Циганкова 750
16:15 RunNews До участі в найбільшому півмарафоні України не допустять іноземців 140
16:15 Велоспорт В Італії скасували ще дві легендарні велогонки 202
15:55 Футбол Михайленко: Дніпро-1 необхідно удосконалювати свою гру 313
15:38 Футбол В АПЛ відмінили рукостискання перед матчами через коронавірус 190
15:20 Футбол УЄФА буде використовувати ширші лінії офсайду у матчах єврокубків 1254
15:02 Футзал У Києві відбудеться OPEN Spring Cup 2020 266
14:47 Футбол Павелко хоче зробити дивізіон Б в УПЛ 672
14:33 Футбол Світоліна: Відчуваю, що я у формі і готова до чвертьфіналу 362
14:17 Біатлон Тищенко у ТОП-15 мас-старту на Кубку IBU 438
13:59 Футбол Вантух не може грати проти Динамо в УПЛ 656
13:46 Футбол В УАФ вирішили додатково не карати Буяльського 592
13:33 Баскетбол Торонто гарантував собі місце у плей-оф НБА 328
13:15 Футбол У Динамо обурені діями УАФ щодо розголосу справи Бєсєдіна 1821 1
12:56 Футбол Власники Манчестер Сіті планують придбати клуб у Франції 603
12:53 Пряма трансляція Світоліна - Фернандес: онлайн-трансляція матчу в Монтеррей. LIVE 264
12:46 Шахи На тілі загиблого українського гросмейстера у Москві виявили сліди від уколів 870
12:31 Футбол Екс-нападника Ворскли Левигу засудили за смертельну ДТП, в якій загинув Закарлюка 1530
12:16 Футбол Шапаренко спростував конфлікт з Михайличенко 1134
11:58 Футбол Гранада - Атлетік 2:1. Огляд матчу 481
11:47 Біатлон Кривонос та Абрамова у ТОП-20 в мас-старті на Кубку IBU 621
11:38 Пряма трансляція Кубок світу. Онлайн-трансляція чоловічої спринтерської гонки в Нове Место. LIVE 431
11:33 Пряма трансляція Цуренко - Данилович: онлайн-трансляція матчу в Індіан-Веллсі 254
11:31 Хокей Рейнджерс дотиснули Вашингтон, Тампа розгромила Монреаль. Результати матчів НХЛ 567
11:15 Футбол Лунін є фаворитом на позицію другого голкіпера Реала 1615

Тищенко у ТОП-15 мас-старту на Кубку IBU

Сьогодні 14:17 438 0
Артем Тищенко допустив один промах
Тищенко у ТОП-15 мас-старту на Кубку IBU
#Тищенко

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 6 березня, в білоруських Раубічах в рамках восьмого етапу Кубка IBU відбувся чоловічий мас-старт на 60 чоловік.

Переможцем гонки став норвежець Сіверт Гутторм Баккен, на другому місці опинився його співвітчизник Ларс-Гельге Біркеланн. Третє місце посів росіянин Василь Томшин

Україну в цій гонці представляли шість біатлоністів. Найкращим серед українців став Артем Тищенко, який з одним промахом в пасиві зайняв 14 місце.

Кубок IBU

Мас-старт, 06 березня

1. Сіверт Гутторм Баккен (0+0+0+1)  38:26,8
2. Ларс-Гельге Біркеланн (0+1+1+0)  +20,5
3. Василь Томшин (0+0+1+1)  +34,1
14. Артем Тищенко (1+0+0+0)  +1:52,3
20. Тарас Лесюк (1+0+1+2)  +2:29,0
22. Віталій Труш (0+1+0+2)  +2:38,5
23. Богдан Цимбал (0+0+1+1)  +2:43,2
37. Андрій Доценко (1+0+3+0)  +4:16,6
38. Руслан Бригадир (1+0+3+0)  +4:16,6

Нагадаємо, Україна оголосила склад на чоловічий спринт на сьомому етапі Кубка світу.

Коментарі ()