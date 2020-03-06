Тищенко у ТОП-15 мас-старту на Кубку IBU

Артем Тищенко допустив один промах

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 6 березня, в білоруських Раубічах в рамках восьмого етапу Кубка IBU відбувся чоловічий мас-старт на 60 чоловік.

Переможцем гонки став норвежець Сіверт Гутторм Баккен, на другому місці опинився його співвітчизник Ларс-Гельге Біркеланн. Третє місце посів росіянин Василь Томшин

Україну в цій гонці представляли шість біатлоністів. Найкращим серед українців став Артем Тищенко, який з одним промахом в пасиві зайняв 14 місце.

Кубок IBU

Мас-старт, 06 березня

1. Сіверт Гутторм Баккен (0+0+0+1) 38:26,8

2. Ларс-Гельге Біркеланн (0+1+1+0) +20,5

3. Василь Томшин (0+0+1+1) +34,1

…

14. Артем Тищенко (1+0+0+0) +1:52,3

20. Тарас Лесюк (1+0+1+2) +2:29,0

22. Віталій Труш (0+1+0+2) +2:38,5

23. Богдан Цимбал (0+0+1+1) +2:43,2

37. Андрій Доценко (1+0+3+0) +4:16,6

38. Руслан Бригадир (1+0+3+0) +4:16,6

Нагадаємо, Україна оголосила склад на чоловічий спринт на сьомому етапі Кубка світу.