Підручний: Оцінюю гонку позитивно

Українському біатлоністу Дмитру Підручному було важко бігти естафету з білорусом.

Про це розповів сам український біатлоніст.

"Не зовсім все вдалося, але, звичайно, оцінюю гонку позитивно! Трошки з лежанням, можливо, поспішив. А, може, вчасно не відреагував на вітер - треба поговорити з тренером. Стоячи розумів, що помилятися не можна - йшла очна боротьба, а білорус перші два кола дуже сильно по трасі йшов. Або у них лижі дуже добре їхали, чи що, не знаю - він з кожним метром додавав, важко було триматися за ним. Вже на зубах працював, так важко", - розповів Підручний.