Збірна України здобула бронзову нагороду на чемпіонаті Європи

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 27 лютого, у рамках чемпіонат Європи з біатлону 2020 року у білоруських Раубічах відбулася одиночна змішана естафета.
Збірна України виступала у такому складі: Анастасія Меркушина і Руслан Ткаленко. На першій стрільбі Меркушина відпрацювала без промахів і на коло побігла у групі лідерів. На стрільбі стоячи Меркушина використала один додатковий патрон і вибігла другою з відставанням 9,5 секунди від збірної Австрії. Руслан Ткаленко на двох вогневих рубежах використав лише один додатковий патрон і естафету Меркушиній передав, перебуваючи на першому місці. Меркушина використала два додаткові патрони, що дозволило її догнати збірним Норвегії, Німеччини та Австрії.
Ткаленко на стрільбі лежачи використав два додаткові патрони і на коло побіг третім. А от на стрільбі стоячи використав один додатковий патрон і фінішував третім. Перемогу у гонці здобула збірна Норвегії. Друге місце посіла збірна Німеччини.
1. Норвегія (0+12) 47:12.2
2. Німеччина (0+5) +11.5
3. Україна (0+7) +11.8
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