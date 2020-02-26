Підручний здобув бронзову медаль у суперспринті на чемпіонаті Європи

Українець програв лідеру лише 0,5 секунди

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 26 лютого, у рамках чемпіонат Європи з біатлону 2020 року у білоруських Раубічах відбувся чоловічий суперспринт.

Суперспринт складається з кваліфікації та фіналу. У кваліфікації стартують роздільно з різницею в 15 секунд, дистанція 3 км з двома вогневими рубежами. На кожній стрільбі у спортсмена 1 запасний патрон. Якщо після 6-х пострілів залишилися незакриті мішені, то спортсмен біжить штрафне коло 75 метрів. До фіналу кваліфікувалися 30 найкращих за підсумками кваліфікації. Спортсмени біжать мас-старт: п'ять кіл по 1000 метрів з чотирма вогневими рубежами.

За підсумками кваліфікації до фіналу вийшли три українські біатлоністи з шести. У фіналі Україну представляли Дмитро підручний, Руслан Ткаленко і Артем Прима. Після двох чистих стрільб Підручний напрацював на одне штрафне коло на третьому вогневому рубежі. На четвертій стрільбі він використав один додатковий патрон і вибіг на коло четвертим. По колу Дмитро Підручний зміг прискоритися і став третім. Він програв лідеру, білорусу Сергію Бочарнікову, лише 0,5 секунди. Друге місце у гонці посів чех Адам Вацлавік.

Артем Прима пробіг три штрафні кола і посів 23-є місце. Руслан Ткаленко краще працював на стрільбі і з одним штрафним колом був 15-им.

Чемпіонат Європи

Суперспринт, чоловіки

Фінал, 26 лютого

1. Сергій Бочарніков (0+2) 14:12,8

2. Адам Вацлавік (0+3) +0,4

3. Дмитро Підручний (1+2) +0,5

...

15. Руслан Ткаленко (1+1) +55,1

23. Артем Прима (3+3) +1:16,5