 Стали відомі заробітки тріумфаторів чемпіонату світу з біатлону | Біатлон | Champion.com.ua
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Стали відомі заробітки тріумфаторів чемпіонату світу з біатлону

Вчора 23:16 578 0
Стали відомі заробітки зірок біатлону на чемпіонаті світу в Італії
Стали відомі заробітки тріумфаторів чемпіонату світу з біатлону
#Антгольц

Джерело - segodnya.uа.

Призовий фонд чемпіонату світу з біатлону в італійському Антгольці становив 1,2 млн євро.

Про це повідомляє segodnya.ua.

Найбільше заробила норвежка Марте Ольсбу-Рейселанн. В її активі – дві бронзові медалі і п'ять золотих, з яких дві – в особистих гонках. Сума її призових склала 99 тис євро. Друга по доходах – італійка Доротея Вірер (83,35 тис євро), яка виграла два "золота" і два "срібла". Також врахували бонуси за вихід на старт в жовтій майці лідера Кубка світу.

Норвежець Йоганнес Бо отримає найбільше призових серед чоловіків – 90,5 тис євро. На рахунку Бо три золоті і три срібні медалі, а також одне п'яте місце. Друге місце займає француз Мартен Фуркад, який переміг в індивідуальній гонці та взяв золото естафети, а також став третім у спринті – 66,7 тис євро з урахуванням бонусів за гонки в жовтій майці лідера Кубка світу.

Відзначимо, що за перемогу в особистій гонці покладалися 25 тис євро, в естафетах – по 7 тис кожному в складі команди-переможниці. Далі гроші розподілялися у напрямку зниження між 20 кращими в особистих гонках і ТОП-6 команд в естафетах.

Нагадаємо, Ольсбу-Рейселанн встановила рекорд на чемпіонаті світу.

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