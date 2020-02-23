 Ольсбу-Рейселанн встановила рекорд на чемпіонаті світу | Біатлон | Champion.com.ua
Мій профіль
Марта Костюк виграла турнір в Єгипті, у фіналі знищивши Большову
Вчора 21:05 943
Реал Мадрид - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. LIVE
Вчора 22:09 160
Збірна України програла Угорщині у кваліфікації Євробаскету-2021
Вчора 19:51 658
Шахтар вирвав перемогу у Десни у 19 турі УПЛ
Вчора 18:55 610
Підручний і Прима фінішували за межами ТОП-15 у мас-старті чемпіонату світу
Вчора 16:40 824
Підгрушна фінішувала лише 24-ю у мас-старті. Українка забула пробігти коло штрафу
Вчора 14:22 1054
Вайлдер - Ф'юрі: відео нокауту
Вчора 08:02 13556
Ф'юрі знищив Вайлдера та став чемпіоном світу WBC
Вчора 07:47 12689 1
Деонтей Вайлдер - Тайсон Ф'юрі: Як це було
Вчора 07:41 16011
Берінчик переміг Сармієнто і захистив титул WBO
22.02.2020 23:36 1623
Блоги
Про Бенфіку і Шахтар, роботу експертом на телебаченні та як з росіянина став українцем - Сергій Кандауров
Про Бенфіку і Шахтар, роботу експертом на телебаченні та як з росіянина став українцем - Сергій Кандауров Valeriy Ruchka
20.02.2020 11:11 1326
Усик написав вірш із релігійним підтекстом
Усик написав вірш із релігійним підтекстом Valeriy Ruchka
19.02.2020 21:43 980
Марадону запідозрили у вживанні наркотиків під час матчу
Марадону запідозрили у вживанні наркотиків під час матчу Valeriy Ruchka
19.02.2020 21:07 1118
Наречена Роналду похизувалася коштовностями за 1 млн євро
Наречена Роналду похизувалася коштовностями за 1 млн євро Valeriy Ruchka
19.02.2020 17:11 1092
Сфотографуватися з чемпіонським поясом Володимира Кличка можна за 150 доларів
Сфотографуватися з чемпіонським поясом Володимира Кличка можна за 150 доларів Андрій Твердохліб
19.02.2020 16:10 3584 2
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
23 Лютого 2020
23:58 Футбол ПСЖ та Бордо влаштували гольову феєрію у 26 турі Ліги 1 72
23:52 Футбол Атлетіко переграв Вільярреал у 25 турі Ла-Ліги 80
23:40 Футбол Рома - Лечче 2:0. Огляд матчу 89
23:33 Футбол Степаненко провів ювілейний матч у складі Шахтаря 117
23:25 Біатлон Ольсбу-Рейселанн встановила рекорд на чемпіонаті світу 165
23:10 Футбол Алавес - Атлетік 2:1. Огляд матчу 106
22:55 Футбол Гент переміг Сінт-Трейден, Брюгге здолав Шарлеруа. Результати матчів 27 туру Ліги Жупіле 142
22:41 Футбол Баєр - Аугсбург 2:0. Огляд матчу 95
22:31 Навколо спорту Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію 246646
22:28 Навколо спорту Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 406908
22:25 Футбол Вальядолід - Еспаньйол 2:1. Огляд матчу 98
22:10 Футбол Степаненко: Нарешті VAR нам допоміг 189
22:09 Пряма трансляція Реал Мадрид - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. LIVE 160
22:04 Пряма трансляція Ліон - Ювентус: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. LIVE 113
21:58 Пряма трансляція Челсі - Баварія: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. LIVE 130
21:55 Футбол Дженоа - Лаціо 2:3. Огляд матчу 116
21:43 Пряма трансляція Наполі - Барселона: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. LIVE 142
21:39 Футбол Севілья на виїзді розгромила Хетафе у 25 турі Ла-Ліги 176
21:26 Футбол Олімпік вдома програв Львову у 19 турі УПЛ 318
21:24 Пряма трансляція Бенфіка - Шахтар: онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи. LIVE 174
21:15 Хокей. УХЛ Кременчук - Білий Барс 4:3. Огляд матчу 157
21:05 Теніс Марта Костюк виграла турнір в Єгипті, у фіналі знищивши Большову 943
21:02 Футбол Вольфсбург знищив Майнц у 23 турі Бундесліги 135
20:55 Футбол Рома розгромила Лечче Шахова у 25 турі Серії А 250
20:41 Біатлон Бринзак: Сподіваюся, у міністерстві розуміють, що один невдалий старт не може вплинути на фінансування біатлону 440

Ольсбу-Рейселанн встановила рекорд на чемпіонаті світу

Вчора 23:25 165 0
Норвежка завоювала 7 медалей у 7 гонках
Ольсбу-Рейселанн встановила рекорд на чемпіонаті світу
#Ольсбу-Рейселанн, #ЧС

Джерело - Tribuna.com.

Норвезька біатлоністка Марте Ольсбу-Рейселанн завоювала 7 медалей на чемпіонаті світу в італійському Антгольці і встановила рекорд.

У кожній гонці турніру норвежка потрапляла до ТОП-3: вона завоювала золоті нагороди в спринті, мас-старті, змішаній та жіночій естафетах, а також в сінгл-міксті. Крім того, Ульсбу-Ройселанн взяла бронзові медалі у переслідуванні і індивідуальній гонці.

Норвежка стала першою біатлоністкою в історії, яка завоювала 7 медалей у 7 гонках чемпіонату світу.

До Ульсбу-Ройселанн завоювати нагороди у всіх гонках ЧС вдавалося норвежці Турі Бергер в 2015-му, француженці Марі Дорен Абер в 2016-м і німкені Лаурі Лаура Дальмаєр в 2017-м. Всі вони завоювали по 6 медалей за турнір, так як сінгл-мікст був включений в програму чемпіонатів світу тільки в 2019 році.

Нагадаємо, Підручний і Прима фінішували за межами ТОП-15 у мас-старті чемпіонату світу.

Коментарі ()