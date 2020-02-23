Ольсбу-Рейселанн встановила рекорд на чемпіонаті світу

Норвежка завоювала 7 медалей у 7 гонках

Норвезька біатлоністка Марте Ольсбу-Рейселанн завоювала 7 медалей на чемпіонаті світу в італійському Антгольці і встановила рекорд.

У кожній гонці турніру норвежка потрапляла до ТОП-3: вона завоювала золоті нагороди в спринті, мас-старті, змішаній та жіночій естафетах, а також в сінгл-міксті. Крім того, Ульсбу-Ройселанн взяла бронзові медалі у переслідуванні і індивідуальній гонці.

Норвежка стала першою біатлоністкою в історії, яка завоювала 7 медалей у 7 гонках чемпіонату світу.

До Ульсбу-Ройселанн завоювати нагороди у всіх гонках ЧС вдавалося норвежці Турі Бергер в 2015-му, француженці Марі Дорен Абер в 2016-м і німкені Лаурі Лаура Дальмаєр в 2017-м. Всі вони завоювали по 6 медалей за турнір, так як сінгл-мікст був включений в програму чемпіонатів світу тільки в 2019 році.

Нагадаємо, Підручний і Прима фінішували за межами ТОП-15 у мас-старті чемпіонату світу.