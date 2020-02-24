Фуркад натякнув на швидке завершення кар'єри

П'ятиразовий олімпійський чемпіон Мартен Фуркад може незабаром завершити свою кар'єру.

Про це він заявив в інтерв'ю Українському біатлону.

"Це був відмінний чемпіонат. Я всім задоволений - і атмосферою, і результатами. Це прекрасне місце для проведення змагань: хороший натуральний сніг, приголомшлива природа, і красива боротьба в кожній гонці. За все це ми і любимо біатлон.

Найбільше я, звичайно, запам'ятаю перемогу в естафеті разом зі співвітчизниками. Вона дуже багато значить для мене і показує високий рівень збірної Франції. У нашої чоловічої команди ніколи раніше не було такого успішного чемпіонату.

Не виключаю, що це був мій останній чемпіонат світу, але всі важливі рішення я буду приймати після закінчення сезону. А поки мені треба сфокусуватися на боротьбі з Йоганнесом за Великий кришталевий глобус", - сказав Фуркад.