Українці двічі йшли на коло штрафу

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 22 лютого, на чемпіонаті світу відбулася чоловіча естафета 4х7,5 км.

Збірну України у гонці представляли - Артем Прима, Сергій Семенов, Руслан Ткаленко та Дмитро Підручний.

Актуально: Підгрушна виборола для України бронзу в естафеті на чемпіонаті світу

Збірна України через два штрафних кола на етапі Сергія Семенова та Руслана Ткаленка не змогла поборотися за високі місця і опинилася лише на 12 позиції.

Перемогу у гонці здобула збірна Франції, другими стали норвежці, а замкнули трійку німецькі біатлоністи.

Чемпіонат світу

Естафета, Чоловіки

22 лютого

1. Франція (0+4) 1:12:35.9

2. Норвегія (1+12) +21.5

3. Німеччина (1+8) +36.2

...

12. Україна (2+14) +3:52.2