Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 22 лютого, на чемпіонаті світу відбулася чоловіча естафета 4х7,5 км.
Збірну України у гонці представляли - Артем Прима, Сергій Семенов, Руслан Ткаленко та Дмитро Підручний.
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Збірна України через два штрафних кола на етапі Сергія Семенова та Руслана Ткаленка не змогла поборотися за високі місця і опинилася лише на 12 позиції.
Перемогу у гонці здобула збірна Франції, другими стали норвежці, а замкнули трійку німецькі біатлоністи.
Чемпіонат світу
Естафета, Чоловіки
22 лютого
1. Франція (0+4) 1:12:35.9
2. Норвегія (1+12) +21.5
3. Німеччина (1+8) +36.2
...
12. Україна (2+14) +3:52.2