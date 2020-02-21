Санітра: Меркушина багато втратила через втому

Українська біатлоністка Анастасія Меркушина не була готова до змішаної естафети на чемпіонаті світу.

Про це розповів старший тренер чоловічої збірної України Юрай Санітра.

"Шкода, що на чемпіонаті світу найгірший результат в цьому сезоні в сінгл-міксті. Дуже сильно хотіли боротися: мінімум за шістку, а при частці везіння - і за подіум. Але я виділю два таких важливих аспекти, чому це не вийшло. Перше, це те, що з самого початку не було контакту з тими, хто боровся попереду. Потім вже, після другого кола, ще була можливість підтягтися.

Діма Підручний дуже добре пробіг своє коло, там було 14 секунд від лідера. Потім вже, після першої стрільби лежачи у Насті, була різниця дуже велика. Там вже було можливо боротися тільки за шістку або вісімку. Сьогодні дуже сильні команди і потрібно було бігти на рівні свого максимуму і стріляти добре. Вісім запасних - це було багато. Я думаю, що тактично не було правильно, що Настя Меркушина бігла "п'ятнашку" (індивідуальну гонку). Треба було добре підготуватися до цього старту. Тому що я бачив, що Настя була втомлена і дуже багато втратила", - розповів Санітра.