Вірер відреагувала на критику Віттоцці

Італійська біатлоністка Доротея Вірер попри критику партнерки по команді Лізи Віттоцці планує виступати в естафеті на чемпіонаті світу.

Про це розповіла сам біатлоністка.

"Вона ніколи не підходила до мене, щоб поговорити про це. Віттоцці на цю тему спілкується тільки зі ЗМІ. Це дивна ситуація для всіх.

Її слова не вплинули на моє бажання виступити в естафеті на цьому чемпіонаті світу. Я хочу виступити для всіх, хто приходить і вболіває за мене. Це мій дім. Багато хто може завоювати медаль, але я буду боротися. Після золота в гонці переслідування я перестала відчувати тиск. Зараз я можу просто насолоджуватися гонками, мені нікому нічого не потрібно доводити", - розповіла Вірер.