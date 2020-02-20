Меркушина: Суперниці демонстрували брудну гру

Для українки це була гонка, запам’ятається на довго

Джерело - Чемпіон.

Українська біатлоністка Анастасія Меркушина відчула на собі брудну гру опоненток в одиночній змішаній естафеті на чемпіонаті світу в Антгольці.

Про це вона заявила в інтерв’ю UA: Перший.

"Біглося важко. Була брудна гра з боку суперниць, ходили по палках. Це робила і зокрема Доротея Вірер. На стрільбу намагалася налаштуватися, адже гонка була надзвичайно швидкісна. Виступали всі найсильніші. Були прикрі помилки. Але це була така емоційна гонка, яка запам’ятається мені на довго", - зазначила Меркушина.

Нагадаємо, збірна України посіла 10-е місце в одиночній змішаній гонці.