Вірер задумалася про завершення кар'єри

Найкраща біатлоністка сучасності можливо проводить останній сезон

Чинна володарка Великого кришталевого глобуса не виключає, що сезон 2019-2020 стане фінальним в її кар'єрі.

Про це вона заявила в інтерв'ю Ski-Nordique.

"Завершення кар'єри? Я не можу відповісти на це питання. Зараз я сконцентрована на гонках чемпіонату світу. Прийму рішення у кінці сезону", - зазначила Вірер.

Минулого тижня Вірер на домашньому чемпіонаті світу в Антгольці виграла гонку переслідування, стартувавши на 7-му місці.

У загальному заліку Кубка світу 29-річна Доротея Вірер на 60 очок випереджає норвежку Тіріл Екгофф.

Раніше, Меркушина потрапила до ТОП-15, інші українки провалили індивідуальну гонку.

Нагадаємо, Підручний не буде виступати в індивідуальній гонці на чемпіонаті світу.