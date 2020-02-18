 Вірер задумалася про завершення кар'єри | Біатлон | Champion.com.ua
Мій профіль
Атлетіко здолав Ліверпуль, Боруссія перемогла ПСЖ в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:52 220
Шахтар Донецьк - Бенфіка: онлайн-трансляція матчу 1/16 Ліги Європи. LIVE
Сьогодні 00:01 8087
Ліга чемпіонів. Атлетіко Мадрид - Ліверпуль 1:0. Як це було
Вчора 23:54 3876
Хімік програв шостий матч групового етапу Ліги чемпіонів
Вчора 21:39 188
Чемпіонат світу з біатлону 2020: розклад, онлайн-трансляції, результати (оновлюється)
Вчора 16:50 24562
Меркушина потрапила до ТОП-15, інші українки провалили індивідуальну гонку
Вчора 16:47 2314
Ястремська програла росіянці на турнірі у Дубаї
Вчора 16:25 620
Світоліна зганьбилась на старті турніру у Дубаї
Вчора 13:09 3046 2
Русин знову змінив номер у Динамо
Вчора 10:21 1886
Ярмоленко зможе зіграти у матчі із Манчестер Сіті
Вчора 08:12 1509
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
00:02 Пряма трансляція Чемпіонат світу. Індивідуальна гонка 20 км. Чоловіки. Онлайн-трансляція. LIVE 568
00:01 Пряма трансляція Шахтар Донецьк - Бенфіка: онлайн-трансляція матчу 1/16 Ліги Європи. LIVE 8087
18 Лютого 2020
23:54 Футбол Ліга чемпіонів. Атлетіко Мадрид - Ліверпуль 1:0. Як це було 3876
23:52 Футбол Атлетіко здолав Ліверпуль, Боруссія перемогла ПСЖ в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 220
23:43 Футбол Боруссія Д - ПСЖ 2:1. Відео голів 268
23:41 Футбол Йовичевич готовий розглянути пропозиції з України 169
23:37 Футбол Голанд став першим в історії, хто в одному сезоні Ліги чемпіонів забивав за дві різні команди 191
23:25 Футбол Фігу: Не впевнений, що Реал зможе купити Мбаппе 129
23:10 Біатлон Вірер задумалася про завершення кар'єри 150
23:00 Футбол Голанд встановив унікальне досягнення у Лізі чемпіонів 247
22:55 Футбол Циганик назвав гравця Динамо, який може стати відкриттям другої частини УПЛ 478
22:40 Футбол Боруссія викупила контракт Джана 160
22:25 Біатлон Меркушина: Ми з Підручним - Тернопіль проти всього світу 328
22:17 Футбол Атлетіко - Ліверпуль 1:0. Відео голу та огляд матчу 921
22:10 Футбол Касільяс прийняв рішення завершити кар'єру 272
21:58 Пряма трансляція Боруссія Д - ПСЖ: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. LIVE 2507
21:57 Пряма трансляція Атлетіко - Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. LIVE 5891
21:55 Бокс Джошуа: Готуюся до бою проти Пулєва і до поєдинку з Усиком 254
21:39 Волейбол Хімік програв шостий матч групового етапу Ліги чемпіонів 188
21:25 Футбол Динамо звинуватило УАФ у порушенні прав дітей та їх батьків 359
21:10 Футбол ПСЖ може купити Коутінью 152
20:55 Футбол Лунін в Ов'єдо залишився без головного тренера 339
20:40 Футбол Ювентус хоче купити захисника Челсі 224
20:25 Біатлон У жіночому мас-старті Україну представить тільки Підгрушна 422
20:10 Євро-2020 Русин може поїхати на Євро-2020 504

Вірер задумалася про завершення кар'єри

Вчора 23:10 150 0
Найкраща біатлоністка сучасності можливо проводить останній сезон
Вірер задумалася про завершення кар'єри
#Вірер, #Італія

Джерело - UA-футбол.

Чинна володарка Великого кришталевого глобуса не виключає, що сезон 2019-2020 стане фінальним в її кар'єрі.

Про це вона заявила в інтерв'ю Ski-Nordique.

"Завершення кар'єри? Я не можу відповісти на це питання. Зараз я сконцентрована на гонках чемпіонату світу. Прийму рішення у кінці сезону", - зазначила Вірер.

Минулого тижня Вірер на домашньому чемпіонаті світу в Антгольці виграла гонку переслідування, стартувавши на 7-му місці.

У загальному заліку Кубка світу 29-річна Доротея Вірер на 60 очок випереджає норвежку Тіріл Екгофф.

Раніше, Меркушина потрапила до ТОП-15, інші українки провалили індивідуальну гонку.

Нагадаємо, Підручний не буде виступати в індивідуальній гонці на чемпіонаті світу.

Коментарі ()