Меркушина: Ми з Підручним - Тернопіль проти всього світу

На чемпіонаті світу з біатлону в сингл-міксті збірну України представлять Анастасія Меркушина та Дмитро Підручний.

Про це Меркушина заявила в інтерв'ю Українському біатлону.

"Дуже чекаю сингл-мікст, і дуже переживаю, якщо чесно. З Дімою Підручним з приводу його спини не спілкувалася, так як ми у різних готелях живемо. Сподіваюся, все буде в порядку.

Знову виступимо Тернопільською командою. Тернопіль - проти всього світу (сміється)", - сказала Меркушина.