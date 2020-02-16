Семенов: Сьогодні вже конкретно злий на себе

Українському біатлоністу Сергію Семенову на останнє коло у персьюті не вистачило сил.

Про це він заявив в інтерв'ю biathlon.com.ua.

"Початок, перші два кола, я взагалі дуже добре себе почував, спокійно тримався в групі і навіть виходив вперед, працював. Потім, з третього кола, почало трохи "напружувати", а на останнє - сил вже взагалі не вистачило.

На стрільбі як себе відчував? Так, все так же - по одному промаху. Все так само не допрацьовую сам. Якщо вчора думалося, що ще у персьюті можна відпрацювати, то сьогодні вже конкретно злий на себе. Але ще є час перед індивідуальною гонкою трохи виправити. І все буде добре", - зазначив Семенов.