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Семенов: Сьогодні вже конкретно злий на себе

Сьогодні 21:44 296 0
Біатлоніст прокоментував свій виступ у персьюті
Семенов: Сьогодні вже конкретно злий на себе
#Семенов, #персьют

Джерело - biathlon.com.ua.

Українському біатлоністу Сергію Семенову на останнє коло у персьюті не вистачило сил.

Про це він заявив в інтерв'ю biathlon.com.ua.

"Початок, перші два кола, я взагалі дуже добре себе почував, спокійно тримався в групі і навіть виходив вперед, працював. Потім, з третього кола, почало трохи "напружувати", а на останнє - сил вже взагалі не вистачило.

На стрільбі як себе відчував? Так, все так же - по одному промаху. Все так само не допрацьовую сам. Якщо вчора думалося, що ще у персьюті можна відпрацювати, то сьогодні вже конкретно злий на себе. Але ще є час перед індивідуальною гонкою трохи виправити. І все буде добре", - зазначив Семенов.

Раніше, Підручний не буде виступати в індивідуальній гонці на чемпіонаті світу.

Нагадаємо, Семенов фінішував 41-им у персьюті на чемпіонаті світу.

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