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Підручний: Це була не гонка, а мука

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Лідер збірної України прокоментував свій виступ у персьюті
Підручний: Це була не гонка, а мука
#Підручний, #персьют

Джерело - biathlon.suspilne.media.

Дмитро Підручний в гонці переслідування на чемпіонаті світу з біатлону в Антгольці мав проблеми зі здоров'ям.

Про це спортсмен заявив у коментарі Суспільне Біатлон.

"Сьогодні була важка гонка. З другого кола почалися проблеми зі спиною. Через це не вдалася стрільба стоячи – не міг як слід стати й просто ловив мішень. Не було чіткої роботи, бо біль був такої сили, що нічого не міг зробити. Мабуть, причина у висоті. Траса тут доволі рівнинна, через що на спину йде велике навантаження, вона не встигає відпочивати й “закислюється”. Як наслідок – ці хиби на стійці. На лежці намагався акуратно стріляти, але тренери сказали, що один промах сам викинув, а другий – не зорієнтувався з поправкою.

На мій погляд, вітер був такий, як під час пристрілки. Ясна річ, що через сильні болі у спині не міг боротися по дистанції. Це була не гонка, а мука. Добре, що хоч набрав залікові бали та зберіг позиції в ТОП-30. Можливо, вони допоможуть потрапити до масстарту. 

Ще є час. Працюватимемо з лікарем та масажистом. В мене хронічні проблеми зі спиною. Ціле літо працюю, аби їх усунути. Потім, начебто, все добре, але під час змагань у горах – в Поклюці (Словенія) й тепер тут – ці проблеми знову з'являються. Можливо, через мою техніку, оскільки все навантаження йде на спину", - зазначив Підручний.

Раніше, Підручний не буде виступати в індивідуальній гонці на чемпіонаті світу.

Нагадаємо, Підручний фінішував 30-им у персьюті на чемпіонаті світу.

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