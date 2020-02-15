Олімпійську чемпіонку з Росії Слєпцову дискваліфікували за допінг

Слєпцова є олімпійською чемпіонкою 2010 року в естафеті

Російська біатлоністка Світлана Слєпцова дискваліфікована за порушення антидопінгових правил.

Про це повідомляє Спорт-Експрес.

Міжнародний Союз біатлоністів (IBU) сьогодні оголосить термін дискваліфікації спортсменки.

Результати, показані Слєпцовою з 22 березня 2013 року, будуть анульовані.

Біатлоністка позбудеться чотирьох медалей чемпіонату Європи-2017 (золото, два срібла і бронза), а також трьох золотих медалей ЧС-2017.

Слєпцова є олімпійською чемпіонкою 2010 року в естафеті. Вона завершила кар'єру в 2017 році.

Нагадаємо, IBU почала допінговий розгляд справи відносно російскього біатлоніста.

Раніше першу ракетку світу виправдали за звинуваченням у вживанні допінгу.