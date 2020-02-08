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Абрамова у ТОП-15 в спринті на Кубку IBU

Сьогодні 15:15 152 0
Ольга Абрамова завершила гонку з ідеальною стрільбою
Абрамова у ТОП-15 в спринті на Кубку IBU
#Абрамова, #Журавок

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 8 лютого, в італійському Мартеллі-валь-Мартелло в рамках шостого етапу Кубка IBU відбулася жіноча спринтерська гонка.

Найкращою серед українок стала Ольга Абрамова, яка продемонструвала ідеальну стрільбу та зайняла 14 місце.

Виграла гонку росіянка Ульяна Кайшева, друге місце посіла німкеня Франциска Хільдебранд, а замкнула трійку призерів ще одна представниця Росії Вікторія Сливко. Всі вони обійшлися без штрафних кіл.

Кубок IBU

Шостий етап, спринт

08 лютого

1.  Ульяна Кайшева  (0+0) 22:37,3
2.  Франциска Гільдебранд  (0+0)  +9,7
3.  Вікторія Слівко  (0+0)  +21,7
...
14.  Ольга Абрамова  (0+0)  +1:13,5
19.  Юлія Журавок  (0+1)  +1:20,8
42.  Надія Бєлкіна  (2+1)  +2:17,3
55.  Анастасія Рассказова  (1+1)  +2:50,9
56.  Катерина Бех  (3+1)  +2:53,4
69.  Анна Кривонос  (1+2)  +3:48,4
 
Нагадаємо, китайських біатлоністів не пустили додому через спалах коронавірус.
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