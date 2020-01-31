Китайських біатлоністів не пустили додому через спалах коронавірусу

Бйорндален знайшов у цьому плюси

Збірна Китаю з біатлону не стала вилітати додому, адже їх застерегли від повернення через спалах коронавірусу.

Про це старший тренер збірної Уле-Ейнар Бйорндален заявив в інтерв'ю VG.

"Ми були вже на шляху у мюнхенський аеропорт, коли прийшло повідомлення. Всі чотири машини зупинилися, після чого було вирішено не летіти до Китаю. Тепер ми можемо максимально підготуватися до чемпіонату світу. Думаю, ми відправимося у Рупольдінг, де і будемо займатися", - сказав Бйорндален.

Чемпіонат світу-2020 пройде в італійському Антгольці з 13 по 23 лютого.

Раніше, бій Постол - Рамірес перенесли з Китаю через спалах коронавіруса.