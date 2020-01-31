 Китайських біатлоністів не пустили додому через спалах коронавірусу | Біатлон | Champion.com.ua
Мій профіль
Блашко – найкраща по влучності стрільби на Кубку світу
Вчора 18:40 2753
В УАФ назвали матчі, в яких буде застосована система VAR
Вчора 22:31 496
Визначився перший суперник Вихриста у професіоналах
Вчора 20:57 705
Шевченко: Яремчук має достатньо часу, щоб підготуватися до Євро-2020
Вчора 19:32 1578
Редкач отримав тривалу дискваліфікацію за укус Гарсії
Вчора 16:53 1546
Українські спортсмени відмовились від участі у чемпіонаті світу в Росії
Вчора 13:43 3739 4
Визначилися фіналістки Australian Open
Вчора 09:40 2335
Магучіх перемогла Левченко і ледь не встановила новий рекорд України на турнірі у Котбусі
Вчора 08:39 1682
Ярославський вказав проблему відновлення Металіста
29.01.2020 23:11 3211
Систему VAR вперше використають в УПЛ
29.01.2020 20:14 857
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
08:55 Футбол Барселона - Леганес 5:0. Огляд матчу 319
08:40 Баскетбол НБА змінила формат Матчу всіх зірок-2020 на честь Браянта 141
08:24 Інше В Іспанії затримано організаторів міжнародної мережі поширення допінгу 163
08:08 Біатлон Китайських біатлоністів не пустили додому через спалах коронавірусу 276
06:09 Теніс Калініна програла у другому колі турніру ITF у Франції 188
30 Січня 2020
23:55 Футбол Мірандес вибив Севілью із Кубка Іспанії 220
23:46 Бокс Хейні: Схиляюся до перемоги Ломаченка у бою проти Лопеса 646
23:26 Футбол Захисник Мілана перейшов у ПСВ 549
23:15 Теніс Федерер: Не знаю, чи зіграю в наступному році на Australian Open 393
22:57 Футбол Каштру: Наразі більше сконцентровані на нашій обороні 267
22:47 Футбол Майже чверть підписників Роналду в Instagram - фейкові 407
22:47 Теніс Завацька не змогла пробитися у чвертьфінал турніру у Франції 170
22:31 Футбол В УАФ назвали матчі, в яких буде застосована система VAR 496
22:16 Футбол Сельта орендувала гравця збірної Росії 467
21:53 Футбол Барселона розібралася із Леганесом у Кубку Іспанії 441
21:45 Футбол Валенсія орендувала капітана Роми 355
21:30 Футбол Чорноморець підсилився 19-річним українським голкіпером 392
21:28 Блог Усе про зимові збори Шахтаря - Трендець 219
21:16 Футбол Нападник Боруссії перейшов у Вільярреал 332
20:57 Бокс Визначився перший суперник Вихриста у професіоналах 705
20:40 Хокей. УХЛ Донбас знищив Динамо у регулярному чемпіонаті 319
20:31 Футбол Каштру назвав нову позицію Марлоса 959
20:30 Блог Шевченко потренувався із зірками українського тенісу 664
20:16 Футбол Манчестер Юнайтед оголосив про трансфер Фернандеша 376
19:52 Футбол Герта підписала Пйонтека 543

Китайських біатлоністів не пустили додому через спалах коронавірусу

Сьогодні 08:08 276 0
Бйорндален знайшов у цьому плюси
Китайських біатлоністів не пустили додому через спалах коронавірусу
#Бйорндален, #Китай

Джерело - sport.ua.

Збірна Китаю з біатлону не стала вилітати додому, адже їх застерегли від повернення через спалах коронавірусу.

Про це старший тренер збірної Уле-Ейнар Бйорндален заявив в інтерв'ю VG.

"Ми були вже на шляху у мюнхенський аеропорт, коли прийшло повідомлення. Всі чотири машини зупинилися, після чого було вирішено не летіти до Китаю. Тепер ми можемо максимально підготуватися до чемпіонату світу. Думаю, ми відправимося у Рупольдінг, де і будемо займатися", - сказав Бйорндален.

Чемпіонат світу-2020 пройде в італійському Антгольці з 13 по 23 лютого.

Раніше, бій Постол - Рамірес перенесли з Китаю через спалах коронавіруса.

Коментарі ()