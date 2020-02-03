Збірна Німеччини визначилась зі складом на чемпіонат світу

Збірна Німеччини з біатлону визначилася зі складом на чемпіонат світу 2020 року, який відбудеться в італійському Антхольці.

Про це повідомляє IBU

У складі німецької команди на чемпіонат світу в Італію відправляться Деніз Херрманн, Бенедикт Долль і Арнд Пайффер. В команду не увійшов чотириразовий чемпіон світу Зімон Шемпп.

Чемпіонат світу-2020 по біатлону відбудеться в італійському Антхольці з 13 по 23 лютого.

Нагадаємо, китайських біатлоністів не пустили додому через спалах коронавірусу.