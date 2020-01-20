Семеренко: Можемо боротися нарівні з лідерами

Біатлоністці збірної України Віті Семеренко не вистачило сил, аби опинитися у ТОП-6 в гонці переслідування в рамках заключного дня п'ятого етапу Кубка світу з біатлону.

Про це розповіла сам біатлоністка.

"Задоволена, особливо стрільбою. Навіть надто задоволена. Правда, трошки не вистачило на останнє коло, щоб опинитися в шістці. Ну, нічого, я думаю, не на кожну гонку буде глянець. Головне, ми повірили, що можемо боротися нарівні з лідерами. Я думаю, що все буде добре", - розповіла Семеренко.