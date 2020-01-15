Українські біатлоністи виграли бронзу на Кубку IBU

Джерело - Чемпіон.
Українські біатлоністи Віталій Труш і Юлія Журавок завоювали бронзову медаль в одиночній змішаній естафеті на етапі Кубка IBU з біатлону в Брезно-Осрблі.
Український дует використовував два додаткові патрони і відстав від переможців на 42,6 секунди.
Перемогу в гонці здобула команда Норвегії. Срібло завоювали представники Франції.
Кубок IBU
Брезно-Осрблі
Одиночна змішана естафета
1. Норвегія (0+6) 38: 57,7
2. Франція (0+3) +29,4
3. Україна (0+2) +42,6
4. Німеччина (0+5) +42,8
5. Чехія (0+4) +1: 10,3
6. Швеція (2+12) +1: 45,2
Раніше, тренер вказав на готовність Джими.
Нагадаємо, п'ять українок виступить у спринті у Рупольдінгу.