Українські біатлоністи виграли бронзу на Кубку IBU

Труш і Меркушина відстали від переможців на 42,6 секунди

Джерело - Чемпіон.

Українські біатлоністи Віталій Труш і Юлія Журавок завоювали бронзову медаль в одиночній змішаній естафеті на етапі Кубка IBU з біатлону в Брезно-Осрблі.

Український дует використовував два додаткові патрони і відстав від переможців на 42,6 секунди.

Перемогу в гонці здобула команда Норвегії. Срібло завоювали представники Франції.

Кубок IBU

Брезно-Осрблі

Одиночна змішана естафета

1. Норвегія (0+6) 38: 57,7

2. Франція (0+3) +29,4

3. Україна (0+2) +42,6

4. Німеччина (0+5) +42,8

5. Чехія (0+4) +1: 10,3

6. Швеція (2+12) +1: 45,2

Раніше, тренер вказав на готовність Джими.

Нагадаємо, п'ять українок виступить у спринті у Рупольдінгу.