Санітра: Підручний пропустить естафету в Обергофі

В Обергофі на етапі Кубка світу у чоловічій естафеті не візьме участь лідер збірної України Дмитро Підручний.

Про це тренер збірної України Юрай Санітра заявив в ефірі UA: Перший.

"У цьому сезоні погода не радує. У Франції було складно, і тепер тут, в Обергофі. Перша група біатлоністів мала найкращі умови на дистанції. Виступом Прими я задоволений. Він може без проблем боротися за ТОП-15 або ТОП-20.

В естафеті не буде виступати Підручний. Він прилітає сьогодні вночі і немає смислу його ставити на гонку. Завтра він проведе тренування і буде готуватися до мас-старту. На естафету будемо вибирати учасників з сьогоднішньої п’ятірки. Відзначу, що сьогодні на дистанції були проблеми у Цимбала", - зазначив Санітра.