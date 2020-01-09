Україна оголосила склад на чоловічий спринт в Обергофі

Підручний пропустить гонку 10 січня

У п'ятницю, 10 січня, в Обергофі (Німеччина) пройде чоловіча спринтерська гонка, яка продовжить четвертий етап Кубка світу з біатлону.

Старт запланований на 15:30 за київським часом.

Чоловіча збірна України оголосила склад на спринт.

Відзначимо, що Дмитро Підручний пропустить гонку, щоб зустрітися з сім'єю. Біатлоніст приєднається до команди ввечері 10 січня.

Склад збірної України на спринт в Обергофі:

10. Артем Прима

46. Антон Дудченко

62. Сергій Семенов

65. Артем Тищенко

96. Богдан Цимбал

Раніше, Джима фінішувала у ТОП-20 в спринті на Кубку світу.