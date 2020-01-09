Україна оголосила склад на чоловічий спринт в Обергофі

Джерело - biathlon.com.ua.
У п'ятницю, 10 січня, в Обергофі (Німеччина) пройде чоловіча спринтерська гонка, яка продовжить четвертий етап Кубка світу з біатлону.
Старт запланований на 15:30 за київським часом.
Чоловіча збірна України оголосила склад на спринт.
Відзначимо, що Дмитро Підручний пропустить гонку, щоб зустрітися з сім'єю. Біатлоніст приєднається до команди ввечері 10 січня.
Склад збірної України на спринт в Обергофі:
10. Артем Прима
46. Антон Дудченко
62. Сергій Семенов
65. Артем Тищенко
96. Богдан Цимбал
Раніше, Джима фінішувала у ТОП-20 в спринті на Кубку світу.