 Санітра анонсував ротацію на Кубку світу | Біатлон | Champion.com.ua
Мій профіль
Конопля назвав розмір преміальних за перемогу на чемпіонаті світу U-20
Вчора 10:57 8647
Різдвяна гонка-2019: онлайн трансляція. LIVE
Сьогодні 11:46 2095
Він подобався Венгеру і їхав в Лондон підписувати контракт... Життя та смерть Іллі Цимбаларя
Сьогодні 11:38 658
Ібрагімович повернувся в Мілан
Вчора 20:32 793
Меркушина-молодша виграла друге золото чемпіонату України
Вчора 17:29 846
У Німеччині відбудеться традиційна Різдвяна гонка. Розклад заїздів
Вчора 15:53 1034
Райо Вальєкано покарали за інцидент із Зозулею
Вчора 15:09 925
Легенда Динамо: Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати
Вчора 15:07 2996
Росія оскаржила рішення ВАДА
Вчора 14:31 679
Динамо покарали за плакат уболівальників проти Суркісів
Вчора 13:15 1062
Блоги
Бігун Оскар Пісторіус очолив рейтинг головних лиходіїв десятиліття зі світу спорту. Суарес і Мак-Грегор у ТОП-10
Бігун Оскар Пісторіус очолив рейтинг головних лиходіїв десятиліття зі світу спорту. Суарес і Мак-Грегор у ТОП-10 Valeriy Ruchka
24.12.2019 14:21 892
Фанати відрізали ніс статуї Ібрагімовича
Фанати відрізали ніс статуї Ібрагімовича Valeriy Ruchka
24.12.2019 13:58 409
Олександр ГЛУЩЕНКО: Чому безкоштовного футболу більше не буде та куди зникнуть канали Футбол 1/2
Олександр ГЛУЩЕНКО: Чому безкоштовного футболу більше не буде та куди зникнуть канали Футбол 1/2 Дима Копий
23.12.2019 18:30 8038 54
Тоттенгем поступився Челсі, Сіті розібрався з Лестером. Результати та огляд 18 туру АПЛ
Тоттенгем поступився Челсі, Сіті розібрався з Лестером. Результати та огляд 18 туру АПЛ Valeriy Ruchka
23.12.2019 16:56 957
Підгрушна чи Підручний. Біатлонні підсумки етапу в Ансі
Підгрушна чи Підручний. Біатлонні підсумки етапу в Ансі Valeriy Ruchka
23.12.2019 16:32 453
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:49 Футбол Динамо хоче підписати нападника збірної Кот-д'Івуару 685
13:35 Футбол Скільки можна воювати, нехай навіть з тими, хто цього заслуговує – екс-гравець Карпат 368
13:18 Біатлон Санітра анонсував ротацію на Кубку світу 148
12:58 Футбол Карпати заборгували зарплату футболістам за 2,5 місяці 183
12:45 Футбол Додо отримав виклик у олімпійську збірну Бразилії 561
12:24 Футбол Ювентус узгодив контракт із Голандом 316
12:11 Футбол Русин хоче стати лідером Динамо 1046
11:55 Футбол Ярмоленко найкращий у Вест Гемі по створенню моментів 411
11:46 Пряма трансляція Різдвяна гонка-2019: онлайн трансляція. LIVE 2095
11:38 Футбол Він подобався Венгеру і їхав в Лондон підписувати контракт... Життя та смерть Іллі Цимбаларя 658
11:36 Футбол Моурінью хоче підписати Варана 342
11:17 Футбол У центрі поля у Динамо сім однаково слабких виконавців - Заховайло 315
10:58 Біатлон Де дивитися онлайн традиційну Різдвяну гонку у Німеччині 467
10:48 Хокей Вашингтон вирвав перемогу у Колумбуса, дев’ять шайб у матчі Торонто - Нью-Джерсі. Результати матчів НХЛ 154
10:42 Пряма трансляція Вест Гем - Лестер: онлайн-трансляція матчу 20 туру АПЛ. LIVE 146
10:30 Баскетбол Маямі обіграв Індіану, перемоги Бостона та Голден Стейт. Результати матчів НБА 193
10:16 Футбол Відаль судитиметься із Барселоною за преміальні 271
09:59 Футбол Луческу відмовився очолити швейцарський клуб 305
09:46 RunNews Про марафони і не тільки. Чемпіон запустив нову рубрику 138
09:38 Футбол Макаренко хоче покинути Андерлехт 480
09:26 Футбол Гвардіола: Наздогнати Ліверпуль неможливо 540
09:10 Футбол Гладкий: Адріано нишком вдарив мене у готелі 328
08:50 Футбол Вулвергемптон - Манчестер Сіті 3:2. Відеоогляд матчу 894
01:27 Бокс Лопес: Мені не подобається Ломаченко. Він - придурок 4572
00:13 Футбол Ібрагімович божественно відреагував на своє повернення в Мілан 1272

Санітра анонсував ротацію на Кубку світу

Сьогодні 13:18 148 0
Юрай Санітра назвав склад на етап Кубка світу у Обергофі
Санітра анонсував ротацію на Кубку світу
#Санітра, #Україна

Джерело - xsport.ua.

Збірна України застосує ротацію на 4-му етапі Кубка світу у німецькому Обергофі.

Про це розповів старший тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра.

"Антон Дудченко після Нового року продовжить свої виступи на Кубку світу. Проте, ротація в складі все ж запланована. Якщо все буде йти за планом, то в Обергофі також повинні стартувати Семенов і Цимбал, які грудень провели на Кубку IBU.

Актуально: Кубок світу з біатлону: розклад, результати, онлайн-трансляції

Якщо оцінювати перший триместр, то я задоволений фізичним станом хлопців. Під час новорічної паузи нам ще потрібно попрацювати над стрільбою, щоб біатлоністи стабільніше стріляли.

Можу сказати, що Руслан Ткаленко в січні буде виступати на Кубку IBU в Осрблії, а далі будемо дивитися за його результатами. До старту чемпіонату світу залишається не так багато часу, потрібно буде цілеспрямовано до нього готуватися, а також визначитися зі складом. Будемо працювати над тим, щоб всі наші спортсмени були в своїй оптимальній формі в лютому", - відзначив Санітра.

Нагадаємо, Меркушина-молодша виграла друге золото чемпіонату України.

Коментарі ()