Збірна України застосує ротацію на 4-му етапі Кубка світу у німецькому Обергофі.

Про це розповів старший тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра.

"Антон Дудченко після Нового року продовжить свої виступи на Кубку світу. Проте, ротація в складі все ж запланована. Якщо все буде йти за планом, то в Обергофі також повинні стартувати Семенов і Цимбал, які грудень провели на Кубку IBU.

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Якщо оцінювати перший триместр, то я задоволений фізичним станом хлопців. Під час новорічної паузи нам ще потрібно попрацювати над стрільбою, щоб біатлоністи стабільніше стріляли.

Можу сказати, що Руслан Ткаленко в січні буде виступати на Кубку IBU в Осрблії, а далі будемо дивитися за його результатами. До старту чемпіонату світу залишається не так багато часу, потрібно буде цілеспрямовано до нього готуватися, а також визначитися зі складом. Будемо працювати над тим, щоб всі наші спортсмени були в своїй оптимальній формі в лютому", - відзначив Санітра.