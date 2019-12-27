Меркушина-молодша виграла друге золото чемпіонату України

Джерело - Чемпіон.

У Тисовці, на чемпіонаті України з біатлону, золото у спринтерській гонці знову завоювала 14-річна Олександра Меркушина - рідна сестра Анастасії Меркушиної.

У другому спринті Меркушина допустила чотири промахи на вогневих рубежах, але це не завадило їй знову показати найкращий результат. Третє місце з двома колами штрафу в пасиві зайняла дворазова призерка чемпіонатів Європи Яна Бондар.

Раніше Олександра стала наймолодшою ​​в історії чемпіонкою України серед дорослих та виконала норматив Майстра спорту України. Тепер вона стала дворазовою чемпіонкою.