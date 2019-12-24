Норвежець Йоганнес Бо наразі є найсильнішим біатлоністом світу.

Про це розповів п'ятиразовий олімпійський чемпіон Мартен Фуркад.

"Йоганнес Бо очевидно був на рівень вище. Я не боюся це визнати. Він показав, що наразі він непереможний.

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На старті сезону він не виглядав настільки потужно, як минулої зими. На першому етапі Йоганнес не домінував, його можна було обійти. Але на другому і третьому етапах він показав щось неймовірне. Вранці я сказав Емільену Жаклену, що бачу два сценарії гонки. Або буде запекла боротьба і гонка пройде повільно, або Йоганнес відразу ж вирветься вперед. Бо вибрав другий варіант, і нашим ногам довелося непросто", - розповів Фуркад.