Блашко: З перших метрів сьогодні штовхала лижі

Джерело - Український біатлон.
Українська біатлоністка Дар'я Блашко була незадоволеною як їхали її лижі у мас-старті в Ансі.
Про це вона заявила в інтерв'ю biathlon.com.ua.
"Сьогодні з лижами зовсім біда була. З перших метрів буквально їх штовхала. До того ж, третій день поспіль бігти поки важкувато, потрібно ще побігати в такому ритмі.
Я вважаю, що дуже хороший етап вийшов, я дуже ним задоволена.
Хотілося отримувати задоволення сьогодні, але по такій погоді це було дуже складно. Я рада, що все ж пробилася в цю гонку і пробігла її.
Пройшла я цю половину сезону зі злетами і падіннями. Але також з певними висновками для подальших роздумів і роботи. Зараз відпочинемо, проведемо певний шматочок роботи і після Нового року подивимося", - сказала Блашко.
Раніше, Блашко посіла 29-е місце у мас-старті на третьому етапі Кубка світу.