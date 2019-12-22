Блашко: З перших метрів сьогодні штовхала лижі

Українська біатлоністка Дар'я Блашко була незадоволеною як їхали її лижі у мас-старті в Ансі.

Про це вона заявила в інтерв'ю biathlon.com.ua.

"Сьогодні з лижами зовсім біда була. З перших метрів буквально їх штовхала. До того ж, третій день поспіль бігти поки важкувато, потрібно ще побігати в такому ритмі.

Я вважаю, що дуже хороший етап вийшов, я дуже ним задоволена.

Хотілося отримувати задоволення сьогодні, але по такій погоді це було дуже складно. Я рада, що все ж пробилася в цю гонку і пробігла її.

Пройшла я цю половину сезону зі злетами і падіннями. Але також з певними висновками для подальших роздумів і роботи. Зараз відпочинемо, проведемо певний шматочок роботи і після Нового року подивимося", - сказала Блашко.