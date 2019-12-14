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Бринзак вказав терміни повернення Меркушиної

Сьогодні 13:17 309 0
Володимир Бринзак назвав терміни повернення Анастасії Меркушиної на етапи Кубка світу
Бринзак вказав терміни повернення Меркушиної
#Меркушина, #біатлон, #Бринзак

Джерело - xsport.ua.

Українська біатлоністка Анастасія Меркушина повернеться на Кубок світу після Нового року.

Про це розповів президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак.

"Меркушина? Настя попросила пробігти два гірських етапи Кубка IBU. Вона потренується, пробіжить гонки, і, думаю, поліпшить свій функціональний стан. Не будемо Настю зайвий раз смикати, тим більше вона ще повинна брати участь у Різдвяній гонці. Меркушина приєднається до команди вже після Нового року", - розповів Бринзак.

Нагадаємо, Меркушина втратила перемогу у суперспринті на Кубку IBU.

Раніше, збірна України фінішувала 9-ю у жіночій естафеті.

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