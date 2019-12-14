Українська біатлоністка Анастасія Меркушина повернеться на Кубок світу після Нового року.

Про це розповів президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак.

"Меркушина? Настя попросила пробігти два гірських етапи Кубка IBU. Вона потренується, пробіжить гонки, і, думаю, поліпшить свій функціональний стан. Не будемо Настю зайвий раз смикати, тим більше вона ще повинна брати участь у Різдвяній гонці. Меркушина приєднається до команди вже після Нового року", - розповів Бринзак.