Тренер вказав на недолік збірної України

Збірна України демонструє хорошу фізичну підготовку, однак ще не вистачає впевненості у стрільбі.

Про це розповів тренер Юрай Санітра.

"Спочатку нам трохи завадила погода, тому що стартові номери у Підручного і Прими виявилися не найоптимальнішими, тому що ми потім побачили, що краще було їхати в цій гонці в останніх групах. Можу виділити важливий момент - великим плюсом для нас є фізичний стан Прими, Підручного і Дудченка. Вони дуже добре пробігли, Ткаленко і Підручний були б дуже високо з нулями.

Також радий за Антона Дудченка, який зробив такий крок у своїй кар'єрі. Це його перші очки в Кубку світу. Сьогодні хлопці показали, що фізично ми можемо боротися за хороший результат. Потрібно ще більше впевненості в стрільбі. Дивимося оптимістично на ті гонки, які нам ще належить пробігти у Гохфільцені, особливо на естафету", - відзначив Санітра.