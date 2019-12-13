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Тренер вказав на недолік збірної України

Сьогодні 21:56 169 0
Юрай Санітра прокоментував готовність збірної України
Тренер вказав на недолік збірної України
#Санітра, #Україна, #біатлон

Джерело - biathlon.com.ua.

Збірна України демонструє хорошу фізичну підготовку, однак ще не вистачає впевненості у стрільбі.

Про це розповів тренер Юрай Санітра.

"Спочатку нам трохи завадила погода, тому що стартові номери у Підручного і Прими виявилися не найоптимальнішими, тому що ми потім побачили, що краще було їхати в цій гонці в останніх групах. Можу виділити важливий момент - великим плюсом для нас є фізичний стан Прими, Підручного і Дудченка. Вони дуже добре пробігли, Ткаленко і Підручний були б дуже високо з нулями.

Також радий за Антона Дудченка, який зробив такий крок у своїй кар'єрі. Це його перші очки в Кубку світу. Сьогодні хлопці показали, що фізично ми можемо боротися за хороший результат. Потрібно ще більше впевненості в стрільбі. Дивимося оптимістично на ті гонки, які нам ще належить пробігти у Гохфільцені, особливо на естафету", - відзначив Санітра.

Нагадаємо, Підручний фінішував у ТОП-10.

Також, золотий олімпійський склад України заявлений на естафету Кубка світу.

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