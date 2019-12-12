Стали відомі стартові склади збірної України у спринті на Кубку світу у Гохфільцені

Джерело - biathlon.com.ua.
Завтра, 13 грудня, в австрійському Гохфільцені відбудуться спринтерські гонки у чоловіків і жінок в рамках першого змагального дня другого етапу Кубка світу з біатлону.
Спринт. Жінки (12:30)
1. Валя Семеренко
19. Юлія Джима
44. Віта Семеренко
54. Дар'я Блашко
84. Олена Підгрушна
Актуально: Кубок світу з біатлону: розклад, результати, онлайн-трансляції.
Спринт. Чоловіки (15:20)
5. Артем Прима
30. Дмитро Підручний
43. Антон Дудченко
63. Руслан Ткаленко
105. Артем Тищенко
Раніше, збірна України фінішувала 9-ю у жіночій естафеті.