Стали відомі стартові склади збірної України у спринті на Кубку світу у Гохфільцені

Українка першою стартує у спринті

Завтра, 13 грудня, в австрійському Гохфільцені відбудуться спринтерські гонки у чоловіків і жінок в рамках першого змагального дня другого етапу Кубка світу з біатлону.

Спринт. Жінки (12:30)

1. Валя Семеренко

19. Юлія Джима

44. Віта Семеренко

54. Дар'я Блашко

84. Олена Підгрушна

Спринт. Чоловіки (15:20)

5. Артем Прима

30. Дмитро Підручний

43. Антон Дудченко

63. Руслан Ткаленко

105. Артем Тищенко

Раніше, збірна України фінішувала 9-ю у жіночій естафеті.