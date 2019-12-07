 У Франції нема снігу, етап Кубку світу під загрозою зриву | Біатлон | Champion.com.ua
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Білозеров: У Франції немає снігу, невідомо, чи будуть змагання в Ансі

Сьогодні 09:47 416 0
Про це розповів тренер збірної Росії
Білозеров: У Франції немає снігу, невідомо, чи будуть змагання в Ансі
#Білозеров, #Хохфільцен, #Ансі, #Кубок світу, #IBU

Джерело - Чемпіонат.

Існує ймовірність, що у Хохфільцені відбудеться два етапи Кубка світу поспіль.

Про це заявив тренер чоловічої збірної Росії Сергій Білозеров.

"Невідомо, поїдемо ми все до Франції чи ні. Справа в тому, що там зовсім немає снігу. У нас буде зустріч на наступному тижні на етапі Кубка світу в Хохфільцені, буде розглядатися питання щодо того, будуть в Ансі змагання чи ні", - сказав Білозеров.

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"Можливо, ми залишимося в Хохфільцені і проведемо там два етапи поспіль. Інформація реальна, тому що снігу дійсно там немає. І не передбачається", - підсумував тренер.

Етап Кубка світу в Ансі запланований на 19-23 грудня.

Нагадаємо, збірна України назвала склад на чоловічу естафету Кубка світу у Естерсунді.

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