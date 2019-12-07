Існує ймовірність, що у Хохфільцені відбудеться два етапи Кубка світу поспіль.

Про це заявив тренер чоловічої збірної Росії Сергій Білозеров.

"Невідомо, поїдемо ми все до Франції чи ні. Справа в тому, що там зовсім немає снігу. У нас буде зустріч на наступному тижні на етапі Кубка світу в Хохфільцені, буде розглядатися питання щодо того, будуть в Ансі змагання чи ні", - сказав Білозеров.