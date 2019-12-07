Джерело - Чемпіонат.
Існує ймовірність, що у Хохфільцені відбудеться два етапи Кубка світу поспіль.
Про це заявив тренер чоловічої збірної Росії Сергій Білозеров.
"Невідомо, поїдемо ми все до Франції чи ні. Справа в тому, що там зовсім немає снігу. У нас буде зустріч на наступному тижні на етапі Кубка світу в Хохфільцені, буде розглядатися питання щодо того, будуть в Ансі змагання чи ні", - сказав Білозеров.
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"Можливо, ми залишимося в Хохфільцені і проведемо там два етапи поспіль. Інформація реальна, тому що снігу дійсно там немає. І не передбачається", - підсумував тренер.
Етап Кубка світу в Ансі запланований на 19-23 грудня.
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