Блашко: Лід - це не каша, можна їхати

Українська біатлоністка Дар'я Блашко трохи перехвилювалася в індивідуальній гонці на Кубку світу і припустилася двох промахів.

Про це спортсменка заявила в ефірі UA:Перший.

"Напевно, трохи перехвилювалася - розуміла, що відстрілявшись в нуль, можна буде мати хороші позиції, але не виконала свою роботу і вийшло два штрафи. А далі вже включилася і, думаю, відпрацювала добре.

Так, лід був у всіх, треба працювати в тих умовах, які є. В принципі, сьогодні стан траси набагато кращий, ніж вчора був у чоловіків. Лід - це не каша, можна їхати. Так, ноги трошки прослизають, але, тим не менш, це легше.

Відчуваю себе вже краще, ніж в спринті - сьогодні могла працювати. В принципі, рівно пройшла кола, треба подивитися аналітику. Сподіваюсь, що все добре", - зазначила Блашко.