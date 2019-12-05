Українська біатлоністка Юлія Джима вказала причину успішного виступу в індивідуальній гонці на Кубку світу.

Про це розповіла сама спортсменка.

"Дуже рада, що стала другою, трохи не вистачило до першого місця. Але все ж, друге для мене на сьогоднішній день - як перше. Так що я дуже щаслива, що і чотири нуля - це буває рідко

З приводу індивідуальної гонки, я вже давно зрозуміла, що це моє. Я взагалі не готувалася до першого етапу, я стартувала пізніше в підготовці, почала тренуватися тільки з кінця липня, тому складно було підігнати форму. Треба було форсувати, але, думаю, що це був не найкращий варіант.

Добре, що це індивідуальна гонка, оскільки не потрібно видавати максимум з першого кола, можна просто пройти в темпі. Це те, що я сьогодні і зробила - спочатку в темпі і коло просто терпіла", - розповіла Джима.