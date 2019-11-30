Фуркад: Це один з моїх останніх сезонів

Для французького біатлоніста Мартена Фуркада цей сезон стане одним з останніх у кар'єрі.

Про це він заявив в інтерв'ю L`Equipe.

"Я цього собі не кажу. Я усвідомлюю, що це один з моїх останніх сезонів, можливо або останній, або третій з кінця (якщо кар'єра продовжиться до Пекіна-2022).

Але не думаю про себе, що можливо я біжу востаннє в тому чи іншому місці, щоб я насолоджувався ним, відправився на ту чи іншу прогулянку. Якщо я це зроблю, то після завершення кар'єри", - зазначив Фуркад.