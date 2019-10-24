П'ятиразовий олімпійський чемпіон з біатлону Мартен Фуркад натякнув про завершення кар’єри.

Про це розповів сам французький біатлоніст.

"Я б не претендував на участь у комісії МОК, якби планував залишатися в спорті, але я впевнений, що не буду продовжувати після Пекіна-2022. З цієї точки зору, так, це спосіб підготуватися до завершення кар'єри.

Сьогодні я не та людина, яким був в 18 років, коли моєю єдиною метою було олімпійське золото. Все інше мене не цікавило. Я розвивався, вчився відкриватися іншим людям, став батьком двох дочок і сьогодні я не той же чоловік, що в 2010 або навіть в 2014.

Потрібно рости і бути щасливим у своєму житті як чоловіки для того, щоб бути успішним і в спорті. Думаю, я до цього прийшов протягом моєї кар'єри. Зараз я відчуваю, що мені потрібно йти і в інші сфери життя, бути більш залученим, ніж раніше", - відзначив Фуркад.