За дивних обставин загинув біатлоніст юнацької збірної Росії

В окупованому Криму загинув 17-річний російський біатлоніст Артемій Хасанкаєв.

Спортсмен перебував на окупованому півострові на зборах. Під час туристичного походу у суботу, 15 червня, він відійшов від групи та не повернувся.

На його пошуки були задіяні кінологи, які змогли виявити тіло спортсмена. Однак, Хасанкаєв перебував без ознак життя.

Наразі не відома причина смерті біатлоніста.

Загиблий спортсмен входив у склад юнацької збірної Росії. У минулому сезоні він зайняв 14-те місце серед юніорів на змаганнях у Словаччині.

Раніше повідомлялося, що допінг-скандал у російському біатлоні набирає значних обертів.

Також, титулований росіянин розповів про пропозиції вживання допінгу

Джерело - championat.com.