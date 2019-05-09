Підгрушна провела урок для дітей з інвалідністю

Українська біатлоністка Олена Підгрушна взяла участь в Олімпійському інклюзивному уроці, який відбувся 7 травня на роледромі Дрімтаун.
Про це повідомляє Український біатлон.
Благодійний проект соціальної і фізичної реабілітації способами фізкультури і спорту Sunrisе існує вже понад 8 років. Діти з інвалідністю під час заходу освоюють екстремальні види спорту. Цього разу їм провели 45-хвилинний урок на роликах.
Крім спілкування, вони могли приміряти олімпійську медаль Підгрушної.
Нагадаємо, Підгрушна продовжить спортивну кар'єру.
Також про свою участь в наступному сезоні заявила Мякяряйнен.
Джерело - Український біатлон.