Підгрушна провела урок для дітей з інвалідністю

Українка покаталася разом з дітьми на роликах

Українська біатлоністка Олена Підгрушна взяла участь в Олімпійському інклюзивному уроці, який відбувся 7 травня на роледромі Дрімтаун.

Про це повідомляє Український біатлон.

Благодійний проект соціальної і фізичної реабілітації способами фізкультури і спорту Sunrisе існує вже понад 8 років. Діти з інвалідністю під час заходу освоюють екстремальні види спорту. Цього разу їм провели 45-хвилинний урок на роликах.

Крім спілкування, вони могли приміряти олімпійську медаль Підгрушної.

Нагадаємо, Підгрушна продовжить спортивну кар'єру.

Також про свою участь в наступному сезоні заявила Мякяряйнен.

Джерело - Український біатлон.