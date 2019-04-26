Днями у Державній службі України з надзвичайних ситуацій відбулося вшанування української біатлоністки Юлії Журавок — Санітарного інструктора-дезінфектора Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

Голова Служби Микола Чечоткін привітав спортсменку із здобутими нагородами на етапі Кубка Європи та чемпіонаті Європи у цьому році.

Нагадаємо, Меркушина і сестри Семеренко готуватимуться до сезону за індивідуальною програмою.

тим часом Підручний виступив на підтримку Закону про мову.

Джерело - Міністерство молоді та спорту.