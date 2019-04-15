Мій профіль
Севідова можуть відсторонити від футболу назавжди
Сьогодні 08:13 2016
Суми збагатилися на кругленьку суму завдяки договірним матчам
Сьогодні 14:07 350
Гвоздику виповнилося 32. Найкращі моменти в кар'єрі українця. ВІДЕО
Сьогодні 11:46 540
Завацька та Лопатецька оновили найкращі результати в кар'єрі
Сьогодні 11:31 764
Стаховський піднявся на 9 позицій в рейтингу ATP
Сьогодні 11:13 510
Стаховський програв у фіналі турніру в Тайвані
Вчора 12:19 1159
Дерев'янчекно здобув перемогу та претендує на титул IBF
Вчора 09:16 1558
Беленюк став триразовим чемпіоном Європи з боротьби
13.04.2019 20:51 1258
Убивчий третій раунд від Ломаченка. Кроллу врятував гонг
13.04.2019 10:06 2860
Ломаченко нокаутував Кроллу: як це бачив рефері
13.04.2019 09:45 3373
Навколо спорту
Блоги
Данк Адетокунбо від штрафної лінії - момент дня в НБА
Данк Адетокунбо від штрафної лінії - момент дня в НБА Максим Буйдин
Сьогодні 16:11 210
47-річний Ягр досі грає. Шайба чеха стала окрасою поєдинку
47-річний Ягр досі грає. Шайба чеха стала окрасою поєдинку Максим Буйдин
Сьогодні 14:56 1092
Ви - дно - фанати Чорноморця розкритикували свою команду
Ви - дно - фанати Чорноморця розкритикували свою команду Максим Буйдин
Сьогодні 14:15 474
Шальке хоче позбутися Коноплянки, новачки Шахтаря та неонацист Зозуля - у програмі ТаТоТаке
Шальке хоче позбутися Коноплянки, новачки Шахтаря та неонацист Зозуля - у програмі ТаТоТаке Максим Буйдин
Сьогодні 12:58 630
Найкращий чемпіонат в історії та очікуване чемпіонство Донбасу
Найкращий чемпіонат в історії та очікуване чемпіонство Донбасу Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:10 438
Гвоздику виповнилося 32. Найкращі моменти в кар'єрі українця. ВІДЕО
Гвоздику виповнилося 32. Найкращі моменти в кар'єрі українця. ВІДЕО Максим Буйдин
Сьогодні 11:46 540
21 матч, 105 шайб, характер дебютанта і золото Донбасу - що потрібно знати про плей-оф в сезоні 2018/19
21 матч, 105 шайб, характер дебютанта і золото Донбасу - що потрібно знати про плей-оф в сезоні 2018/19 Андрій Твердохліб
Сьогодні 09:45 583
Підтримай Олександра Усика в США 25 травня
Підтримай Олександра Усика в США 25 травня Андрій Твердохліб
Сьогодні 09:22 4206
Ефектний гол Калитвинцева, який "поховав" Ворсклу
Ефектний гол Калитвинцева, який "поховав" Ворсклу Valeriy Ruchka
Вчора 21:01 686
Як таке можливо? В МЛС голкіпер забив у власні ворота
Як таке можливо? В МЛС голкіпер забив у власні ворота Valeriy Ruchka
Вчора 16:59 1547
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:56 Хокей Збірна України зазнала другої поразки на чемпіонаті світу (U-18) 196
16:45 Бокс Суперник Берінчика провів тренування в Україні 200
16:22 Хокей Коламбус переграв Тампу, Піттсбург поступився Нью-Йорку. Результати матчів НХЛ 278
16:11 Блог Данк Адетокунбо від штрафної лінії - момент дня в НБА 210
15:53 Футбол Інгулець може не вийти на кубкову гру з Зорею. Назвали причини 697
15:32 Біатлон Джима відреагувала на критику вболівальників протягом сезону 411
15:09 Футбол Вихованець Динамо: Росія — агресор 853
14:56 Блог 47-річний Ягр досі грає. Шайба чеха стала окрасою поєдинку 1092
14:42 Футбол Захисник Шахтаря виграв найбільше повітряних єдиноборств 578
14:36 Біатлон Джима перехворіла на мононуклеоз під час сезону 507
14:15 Блог Ви - дно - фанати Чорноморця розкритикували свою команду 474
14:07 Футбол Суми збагатилися на кругленьку суму завдяки договірним матчам 350
13:53 Гімнастика Пахнюк: Результат вийшов вищий, ніж я очікував 401
13:31 Футбол Маліновський реалізував усі пенальті в кар'єрі 572
13:11 Футбол Де Пена: Можу похвалитися сильним ударом 1931
12:58 Блог Шальке хоче позбутися Коноплянки, новачки Шахтаря та неонацист Зозуля - у програмі ТаТоТаке 630
12:41 Футбол УПЛ назвала найкращого тренера 24 туру 645
12:29 Футбол Генк — Брюгге: огляд матчу чемпіонату Бельгії 726
12:27 Навколо спорту Ломаченко повідомив, коли повернеться у ринг 967
12:10 Блог Найкращий чемпіонат в історії та очікуване чемпіонство Донбасу 438
12:09 Футбол Циганков втретє поспіль став найкращим гравцем туру 762
11:50 Футбол Новачок Динамо про Насьйональ: Тренер застосовував ротацію і я не завжди грав 752
11:46 Блог Гвоздику виповнилося 32. Найкращі моменти в кар'єрі українця. ВІДЕО 540
11:31 Футбол Трансляція Ювентус - Аякс: онлайн 16.04.2019 300
11:31 Теніс Завацька та Лопатецька оновили найкращі результати в кар'єрі 764

Джима відреагувала на критику вболівальників протягом сезону

Сьогодні 15:32 411 0
Українка не приховувала емоцій
Джима відреагувала на критику вболівальників протягом сезону

Один з лідерів української біатлонної команди Юлія Джима вважає, що тренери і вона чинили правильно, коли випускали її на дистанцію цього сезону.

Про це українка розповіла в інтерв'ю виданню Український біатлон.

"Я багато чула, що ось, Джима займає місце в команді. Мене це навіть не образило, я ось так сіла, проаналізувала, і сказала вголос: "Ні, я на своєму місці". Ось розумієш, у мене навіть елементарно немає почуття, що я реально займаю чиєсь місце. До речі, наступний факт обов'язково потрібно вказати.

  Актуально: Ймовірність повернення Коукалової - 50/50

Зараз багато говорять про нашу молодь, згадуючи мене зі словами, мовляв, ось Джима, коли починала, теж займала такі місця. Так ось, ні! Перші два роки я ніколи не опускалася нижче 40 місця. Це я кажу тим людям, які подібне пишуть на нашому біатлонному сайті", - заявивла українка.

Раніше стало відомо, що Джима може взяти паузу в спортивній кар'єрі.

Джерело - Український біатлон.

#Джима, #Кубок світу, #IBU
Коментарі ()