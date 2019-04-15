Українка не приховувала емоцій

Один з лідерів української біатлонної команди Юлія Джима вважає, що тренери і вона чинили правильно, коли випускали її на дистанцію цього сезону.

Про це українка розповіла в інтерв'ю виданню Український біатлон.

"Я багато чула, що ось, Джима займає місце в команді. Мене це навіть не образило, я ось так сіла, проаналізувала, і сказала вголос: "Ні, я на своєму місці". Ось розумієш, у мене навіть елементарно немає почуття, що я реально займаю чиєсь місце. До речі, наступний факт обов'язково потрібно вказати.

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Зараз багато говорять про нашу молодь, згадуючи мене зі словами, мовляв, ось Джима, коли починала, теж займала такі місця. Так ось, ні! Перші два роки я ніколи не опускалася нижче 40 місця. Це я кажу тим людям, які подібне пишуть на нашому біатлонному сайті", - заявивла українка.

Раніше стало відомо, що Джима може взяти паузу в спортивній кар'єрі.

Джерело - Український біатлон.