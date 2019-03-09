Виступ Дмитра Підручного справив враження на тренера збірної України з біатлону.

Про це повідомив сам тренер в ефірі телеканалу UA.

"Велике спасибі Дмитру за гонку, всім спасибі за довіру. Була не легка ситуація перед стартом чемпіонату. Не знаю плакати чи радіти, але програвши сьогодні всього 3 десятих секунди — це значить, що скоро у Діми буде медаль. Ці 3 десяті він програв на першій стрільбі, де Діма робив поправку, а також на фінішній прямій, де йому трохи завадив латвієць. Дмитро фантастично готовий, і будемо психологічно налаштовувати його на персьют для завоювання медалі", - сказав тренер.