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Санітра: Не знаю, плакати чи радіти

Сьогодні 20:30 497 0
Українському біатлоністу не вистачило 0,3 секунди для завоювання бронзи на чемпіонаті світу
Санітра: Не знаю, плакати чи радіти

Виступ Дмитра Підручного справив враження на тренера збірної України з біатлону.

Про це повідомив сам тренер в ефірі телеканалу UA.

"Велике спасибі Дмитру за гонку, всім спасибі за довіру. Була не легка ситуація перед стартом чемпіонату. Не знаю плакати чи радіти, але програвши сьогодні всього 3 десятих секунди — це значить, що скоро у Діми буде медаль. Ці 3 десяті він програв на першій стрільбі, де Діма робив поправку, а також на фінішній прямій, де йому трохи завадив латвієць. Дмитро фантастично готовий, і будемо психологічно налаштовувати його на персьют для завоювання медалі", - сказав тренер.

Нагадаємо, Підручний фінішував 4-м у спринті на чемпіонаті світу. Також повідомлялося, що Бех та Кривонос увійшли у топ-20 на чемпіонаті Європи.

Джерело - Телеканал UA.

#Підручний, #Санітра, #біатлон
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