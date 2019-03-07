Українці почнуть змагання на чемпіонаті світу

Сьогодні, 7-го березня, у шведському Естерсунді змішаною естафетою стартує чемпіонат світу-2019 з біатлону.

Україну представлятимуть Анастасія Меркушина, Віта Семеренко, Артем Прима та Дмитро Підручний.

Онлайн-трансляцію можна буде переглянути на Чемпіоні. Початок о 17:15 за Києвом.

Актуально: Біатлон онлайн - пряма трансляція

Чемпіонат світу

Естерсунді (Швеція)

Змішана естафета (17:15)

11-1. Анастасія Меркушина

11-2. Віта Семеренко

11-3. Артем Прима

11-4. Дмитро Підручний

Нагадаємо, Словенська біатлоністка ледь не застрелила суддю на тренуванні.

Раніше, Україна визначилася з остаточним складом на Чемпіонат світу

Джерело - Чемпіон.