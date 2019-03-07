Сьогодні, 7-го березня, у шведському Естерсунді змішаною естафетою стартує чемпіонат світу-2019 з біатлону.
Україну представлятимуть Анастасія Меркушина, Віта Семеренко, Артем Прима та Дмитро Підручний.
Онлайн-трансляцію можна буде переглянути на Чемпіоні. Початок о 17:15 за Києвом.
Актуально: Біатлон онлайн - пряма трансляція
Чемпіонат світу
Естерсунді (Швеція)
Змішана естафета (17:15)
11-1. Анастасія Меркушина
11-2. Віта Семеренко
11-3. Артем Прима
11-4. Дмитро Підручний
Нагадаємо, Словенська біатлоністка ледь не застрелила суддю на тренуванні.
Раніше, Україна визначилася з остаточним складом на Чемпіонат світу
Джерело - Чемпіон.