Біатлон онлайн - пряма трансляція Кубку Світу

Пряма онлайн-трансляція етапів Кубку Світу з біатлону доступна на Чемпіоні.

Кубок Світу з біатлону 2018/19 розпочався мікст-естафетами в словенській Поклюці та триватиме протягом 4 місяців.

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Особливі надії українських уболівальників традиційно пов'язані з жіночою збірною. Юлія Джима, Олена Підгрушна, Валя та Віта Семеренко спробують повернути повну квоту Україні в Кубку Націй.

У минулому сезоні Юлія Джима була за крок від здобуття Малого кришталевого глобуса в заліку Індивідуальних гонок. Також сповнені чемпіонських амбіцій Валя та Віта Семеренко. Олена Підгрушна спробує повернути впевненість у свої силах і знову порадувати вболівальників влучною стрільбою та професорським стилем в естафетах.

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Анастасія Меркушина, як і Юлія Джима, готувалася до сезону окремо та врешті-решт готова заявити про себе в повний голос усьому біатлонному світу.

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Не слід скидати з рахунку й українських чоловіків. Сергій Семенов і Дмитро Підручний готові поборотися за найвищі місця на етапах Кубку Світу. Також до команди повернувся Віталій Кільчицький, що додало приємного головного болю тренерам у визначенні естафетної четвірки.

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Джерело - Чемпіон.