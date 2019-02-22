Валя Семеренко першою з українок стартуватиме в спринті на чемпіонаті Європи

23-го лютого в білоруських Раубичах чоловічою та жіночою спринтерськими гонками продовжиться чемпіонат Європи-2019 з біатлону. Тренерський штаб збірної України визначився із тим, хто представлятиме збірну України.

Про це повідомляє Український біатлон.

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Біатлон

Раубичі, Білорусь

Спринт. Жінки

12. Валя Семеренко

16. Юлія Журавок

34. Анастасія Меркушина

57. Віта Семеренко

75. Яна Бондарь

86. Надія Бєлкіна

Нагадаємо, Підручний та Прима стартуватимуть в спринті на чемпіонаті Європи

Джерело - biathlon.com.ua.