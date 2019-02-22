Валя Семеренко першою з українок стартуватиме в спринті на чемпіонаті Європи

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Світоліна програла Бенчич у півфіналі турніру в Дубаї

Вчора 19:35 2847
Збірна України програла Чорногорії в матчі кваліфікації на чемпіонат світу
Вчора 21:31 4480
Світоліна може повернутися на 3 сходинку світового рейтингу
Вчора 15:51 2273
Динамо зіграє з Челсі, Айнтрахт з Інтером. Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи
Вчора 14:31 2230
Динамо зіграє проти Челсі у 1/8 Ліги Європи
Вчора 14:13 1062
Динамо пройшло Олімпіакос у Лізі Європи
21.02.2019 23:53 4936
На уболівальників Шахтаря напали в Німеччині, є госпіталізовані
21.02.2019 22:27 17087 4
Айнтрахт знищив Шахтар у Лізі Європи
21.02.2019 21:47 2353 4
Світоліна впевнено пробилася у півфінал турніру в Дубаї
21.02.2019 21:03 2550 1
Україна фінішувала сьомою у змішаній естафеті на чемпіонаті Європи
21.02.2019 19:10 1289
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Вчора 19:14 2009 1
Давній знайомий. Останні ігри між Челсі та Динамо. ВІДЕО
Давній знайомий. Останні ігри між Челсі та Динамо. ВІДЕО Валерій Ручка
Вчора 17:33 1727
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Вчора 17:28 1676
Німецька преса "заспівала оди" Айнтрахту після перемоги над Шахтарем
Німецька преса "заспівала оди" Айнтрахту після перемоги над Шахтарем Максим Буйдин
Вчора 16:49 823
Вчинок дня. Півзахисник Шахтаря підтримав тяжкохворого вболівальника. ВІДЕО
Вчинок дня. Півзахисник Шахтаря підтримав тяжкохворого вболівальника. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 16:31 1137
Стерлінг пожартував з зовнішньої схожості Зінченка та Де Брейне. ФОТО
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Вчора 15:45 2512
Топ-10 українських спортсменок з ідеальним пресом. ФОТО
Топ-10 українських спортсменок з ідеальним пресом. ФОТО Serhii Zaitsev
Вчора 12:00 1768
5 років тому українкам підкорилося олімпійське золото. ВІДЕО
5 років тому українкам підкорилося олімпійське золото. ВІДЕО Максим Буйдин
21.02.2019 19:15 855
Про Динамо, друзів з Реала та Бейла - Соль у програмі Бомбардир. ВІДЕО
Про Динамо, друзів з Реала та Бейла - Соль у програмі Бомбардир. ВІДЕО Максим Буйдин
21.02.2019 18:30 706
Коротка історія загибелі Сали. На церемонію прощання прийшла собака футболіста. ВІДЕО
Коротка історія загибелі Сали. На церемонію прощання прийшла собака футболіста. ВІДЕО Максим Буйдин
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У цей день МЮ зіграв свій перший матч на Олд Траффорд. Фотоісторія легендарного стадіону
У цей день МЮ зіграв свій перший матч на Олд Траффорд. Фотоісторія легендарного стадіону Максим Буйдин
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Валя Семеренко першою з українок стартуватиме в спринті на чемпіонаті Європи

Вчора 22:41 381 0
Валя Семеренко першою з українок стартуватиме в спринті на чемпіонаті Європи

23-го лютого в білоруських Раубичах чоловічою та жіночою спринтерськими гонками продовжиться чемпіонат Європи-2019 з біатлону. Тренерський штаб збірної України визначився із тим, хто представлятиме збірну України.

Про це повідомляє Український біатлон.

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Раубичі, Білорусь

Спринт. Жінки 

12.  Валя Семеренко

16.  Юлія Журавок

34.  Анастасія Меркушина

57.  Віта Семеренко

75.  Яна Бондарь

86.  Надія  Бєлкіна

Нагадаємо, Підручний та Прима стартуватимуть в спринті на чемпіонаті Європи 

Джерело - biathlon.com.ua.

#біатлон, #Семеренко, #Раубичі
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